Da oltre 45 anni uno sguardo al futuro: Immobiliare Conti e la nuova Varese che sorgerà

Immobiliare Conti taglia il traguardo dei 45 anni di attività puntando sempre di più su idee innovative, nuove energie grazie all’avvio del un nuovo passaggio generazionale e ora anche una nuova sede che racconta molto della sua storia.

Galleria fotografica Immobiliare Conti: da oltre 45 anni uno sguardo al futuro 4 di 10

I nuovi uffici sono situati a soli 3 chilometri dal centro di Varese, in un “piccolo borgo” composto da tre cascine lombarde completamente ristrutturate in chiave sostenibile.

«Abbiamo scelto questo contesto perché è affascinante e veloce da raggiungere. Ha un grande parcheggio ed è il posto ideale per lavorare meglio e consentire ai nostri clienti di affrontare una delle esperienze più importanti della vita in tutta serenità. Con i nostri marchi Immobiliare Conti, Homepooling e Cascine Conti puntiamo ad essere promotori del cambiamento, anticipare i tempi e assistere con la nostra professionalità ogni figura coinvolta nel mondo della compravendita immobiliare, con la cura di ogni dettaglio»,spiega Emanuele Conti, fondatore e titolare dell’agenzia.

Immobiliare Conti punta ad essere l’agenzia immobiliare di riferimento non solo in tema di compravendita di immobili residenziali, gestioni immobiliari e sviluppo di nuove aree, ma a diventare partner di fiducia delle imprese di costruzione, assistendole con un servizio completo “chiavi in mano” (dalla vendita degli immobili alla gestione dei clienti, dallo sviluppo di interni al coordinamento di tutte le figure coinvolte nella compravendita).

Esempi sono gli ultimi progetti sorti a Varese tra cui il recupero di un importante area dismessa dove verrà realizzato l’intervento residenziale “Palazzo Borri“, il nuovissimo intervento “Green Varese“ firmato Albini e Castelli che sorgerà in Viale Aguggiari e il futuro edificio residenziale che nascerà dalle ceneri delle ex aree industriali di Via Carcano.

Immobiliare Conti, via Tabacchi 44 Induno Olona – Telefono 0332 235138 – info@immobiliareconti.it

www.immobiliareconti.it