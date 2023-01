Openjobmetis Varese – Gevi Napoli, la partita in diretta da Masnago

Termina il girone di andata nella Serie A di basket: domenica 15 gennaio la Openjobmetis ospita a Masnago – dalle ore 16 – la Gevi Napoli che ha da poco cambiato allenatore affidando la squadra all’esperto Cesare Pancotto. Varese ha già agguantato la qualificazione alla Coppa Italia ma dai risultati di questo turno dipenderà il posizionamento sul tabellone di Torino. Vincere è importante anche per questo.

