Pagelle Pro Patria: Saporetti vede rosso, i cambi non incidono

PRO PATRIA – PADOVA 0-3, LE PAGELLE

DEL FAVERO 5.5: Male con i piedi; una buona parata nel primo tempo compensata da qualche indecisione nella ripresa

VAGHI 5,5: Fatica in fase difensiva e anche nei passaggi è poco preciso

LOMBARDONI 6.5: Anche oggi ha messo in mostra le sue ottime doti tecniche. Un paio di controlli sui lanci avversari da applausi

SAPORETTI 6: Un buon inizio, così come è buona la copertura su Liguori al 17’ del primo tempo. Peccato che

l’arbitro veda tutt’altro e lo punisca con l’espulsione

PEROTTI 6: Alterna idee propositive ma pasticcia un po’ in fase difensiva.

Gavioli 5.5: Non è riuscito a incidere

VEZZONI 6: È suo il primo tiro in porta della Pro, poi è il “sacrificato” di Vargas in inferiorità numerica

Boffelli 6: Bene dietro, prestazione solida, ma ha sulla coscienza il corner regalato che porta al vantaggio padovano

FIETTA 6,5: Prestazione di carattere in mezzo al campo, soprattutto quando la squadra rimane in dieci

Bertoni 5.5: Entra quando la squadra è in fase calante e non riesce a gestire il centrocampo

FERRI 5,5: Uno spunto interessante nel primo tempo, poi però perde mordente e nella ripresa si vede poco

NDRECKA 6: È la costante positiva della Pro quest’anno, anche se qualche cross potrebbe essere più preciso, soprattutto perché l’uomo lo salta spesso

PITOU 6: Parte bene, con qualche bella accelerazione e giocate anche a sostegno del gioco di squadra. Alla fine però risulta inconclusivo

Piu 5.5: Dentro nel finale, si scontra spesso sulla difesa del Padova

CASTELLI 5,5: Si vede poco sotto porta e va spesso in difficoltà anche a gestire il pallone

Citterio 5,5: Entra al 30′ della ripresa senza avere possibilità concrete