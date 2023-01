A Palazzo Estense e candidati per il Pirellone: cinque consiglieri di Varese pronti per le regionali

Impegnati in consiglio comunale a Palazzo Estense, ma pronti anche alla sfida per il Pirellone.

Da Varese a Milano, sono diversi i consiglieri comunali del capoluogo di provincia pronti a misurarsi con le elezioni regionali 2023, dove i voti vanno “conquistati”: le liste provinciali ovviamente dei singoli partiti danno spazio a tutte le aree del Varesotto (dal Lago Maggiore al Saronnese) ma a Varese la concentrazione è già evidente.

L’ultima novità emersa è la candidatura di Dino De Simone, esponente della sinistra ambientalista: già assessore, poi tornato sui banchi dei consigliere di maggioranza, pronto a una nuova avventura elettorale (nel 2016 aveva condotto una campagna creativa e partecipata, fin dalla fase delle primarie ). De Simone si candida nella lista Majorino, a sostegno appunto di Pierfrancesco Majorino

Se a Varese città la maggioranza è di centrosinistra, la maggior parte della candidature emerse sono invece espressione del centrodestra.

La Lega schiera due consiglieri uscenti, di lungo corso e di grande visibilità: Emanuele Monti e Francesca Brianza, entrambi in posizioni di potere e di valore in Regione, ma presenti anche in consiglio a Palazzo Estense, abituati a lavorare su due sponde, quella cittadina e quella regionale.

Sempre dalle file del centrodestra vengono Simone Longhini e Stefano Clerici: il primo si candida al Pirellone nelle file di Forza Italia, il secondo nella lista civica Fontana Presidente (Lombardia Ideale, nata proprio da una riaggregazione di forze proprio per le regionali).

Ovviamente questo è il quadro attuale ma non è detto che emergano novità nelle scelte dei partiti.