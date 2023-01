La pallamano Cassano Magnago stravince contro Rubiera (33-24) e blinda la Coppa Italia

Con tenacia, aggressività e la giusta determinazione la pallamano Cassano Magnago questa sera, mercoledì 11 gennaio, ha agguantato 2 punti fondamentali per la qualificazione delle Final 8 di Coppa Italia il prossimo mese e in ottica classica (ora con 15 punti): una vittoria in casa contro i vichinghi di Secchia Rubiera che rinvigorisce l’orgoglio amaranto e che fortifica la posizione e il pregio degli amaranto.

Una prestazione buona sotto tutti i punti di vista, a partire dall’ottima forma dei portieri varesini, che hanno difeso strenuamente con le unghie e con i denti la porta, a partire da Luca Monciardini con 5 parate (di cui 2 rigori di Allan Pereira), Nicolò Riva (3 parate nel primo tempo, di cui 1 rigore tirato da Robertino Pagano al 14.55′) de Germano Albanini, che è entrato nei minuti finali e ha immediatamente fatto 2 parate consecutive.

Oltre a una difesa arcigna e intensissima sfoderata da parte del Cassano, anche l’attacco è stato ben studiato e preciso; inoltre, le ingenuità e gli errori commessi nella seconda fase sono stati minimi, cosa che non si può dire invece di Rubiera che, dopo un inizio travolgente e veloce e 5 parate dell’ucraino Maksym Voliuvach (in tutto l’arco del match ne ha parate ben 13, dando del filo da torcere a tutto il roster amaranto), nella seconda metà del primo tempo ha iniziato ad arrancare e a soffrire di lunghi periodi di magra di punti.

Da segnalare, al 35′ del secondo tempo, il ritorno in campo in gran spolvero di Alberto Lazzari, reduce da un lungo infortunio al ginocchio, e che ha trascinato la squadra con un notevole triplete, spiazzando gli ospiti.

Nell’ultimo quarto d’ora del match la partita ha preso dei risvolti kafkiani, con soli 7 giocatori presenti in campo – portieri compresi – dopo i 2 minuti inferti al rubierese Allan Pereira e il rosso a Davide Bartoli, oltre ai 2minuti di sospensione che hanno colpito Usman Kabeer. Le decisioni arbitrali hanno decisamente scaldato gli animi e causato confusione e irrequietezza nel gioco, ma Cassano si è ripresa velocemente e ha ritrovato un suo equilibrio, mentre Rubiera ha perso smalto, lucidità e insieme il controllo della partita.

Ora, archiviata la pratica Rubiera, testa sulla prossima sfida di sabato 14 gennaio, ancora in casa, contro Campus Italia.

PRIMO TEMPO

Il primo tempo andato in scena al palazzetto cassanese è stato convulso e con ritmi delle due squadre a corrente alternata per entrambe le squadre. All’8’ Rubiera ha timidamente tentato un vantaggio di +2 dopo il contropiede del capitano Roberto Bartoli, ma da lì Cassano ha recuperato lo svantaggio.

Ottenuto il pareggio con il rigore di Federico Mazza all’11.20’ (6-6), gli amaranto hanno realizzato un mini break di 3-0, frutto di un’ottima difesa e di contropiede veloci, lasciando i vichinghi a bocca asciutta. Dopo l’azione di Gabriele Saitta e il gol “regalato” da un erroraccio in attacco dai rosso-blu, Cassano ha ripreso +3 di vantaggio (10-7).

I vichinghi emiliano hanno ricucito il gap con un break di 3-0 grazie al pallonetto dell’ala Roberto Bartoli, al rigore di Allan Pereira e di Davide Bartoli, ottenendo il pareggio (10-10) al 20.58′. La rimonta cassanese non si è fatta certo aspettare e con la doppietta di Mazza ha ripreso il +2 al 27.30′ (14-12).

Al 27′ Luca Monciardini è subentrato a Nicolò Riva tra i pali, intercettando un doppio rigore di Allan Pereira. Un’azione decisiva per il vantaggio lombardo.

Nonostante i 2 minuti inferti a Saitta al 29.22′ e l’inferiorità numerica, Rubiera non è riuscito a infliggere troppi colpi ai padroni di casa: infatti, dopo il gol di Giacomo Savini, allo scoccare del 30′ la rimessa veloce di Piero Di Benedetto ha portato Rubiera sotto di 2 lunghezze (16-14).

Il primo tempo si è concluso 16-14 per Cassano Magnago.

(Articolo in aggiornamento)