Parapendio precipita sul Campo dei Fiori sopra Varese

I vigili del fuoco e il soccorso alpino stanno intervenendo sul massiccio del Campo dei Fiori, per recuperare un uomo di 51 anni precipitato con il parapendio (foto d’archivio).

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 5 gennaio, poco dopo le 14.30. La chiamata di soccorso è stata individuata nella zona a ridosso del sentiero per il forte di Orino (vicino alla Madonnina dell’Aviatore di Castello Cabiaglio).

L’intervento è in corso: sul posto operano carabinieri, Soccorso Alpino da Luvinate e vigili del fuoco da Varese

Secondo le prime informazioni la persona soccorsa non sarebbe in gravi condizioni.

Articolo aggiornato alle ore 16.40 di giovedì 5 gennaio 2023