Pari per il Varese, Piccoli e Baldaro: “Contenti della prestazione, potevamo vincere”

VARESE – CASATESE 0-0, LE VOCI IN SALA STAMPA

La società rivolge un pensiero speciale a Ezio Macchi, fotografo appassionato del Varese che settimana scorsa si è rotto il braccio a Seregno proprio durante la gara dei biancorossi.

PICCOLI – Abbiamo fatto tutti una grande partita. Sono contento della mia prestazione, è un ruolo che posso fare. Ci siamo parlati molto in campo, cercando di dare positività ai giovani perché è quello di cui hanno bisogno, ma sono sincero: anche loro ne hanno data a me perché sono molto affidabili e danno tutto. Ci manca la vittoria ma questo gruppo ha dimostrato che anche nelle difficoltà sa reagire e combattere, con questo spirito venderemo cara la pelle contro tutti e sono convinto che ci salveremo. Sull’episodio del gol fantasma, io ero molto lontano ma i compagni mi hanno assicurato fosse entrata. C’è rammarico perché Varese è una piazza importante, soprattuto quando si gioca in casa gli episodi dovrebbero girare a favore e questo non sta succedendo, ma sbagliamo tutti e quindi non ci attacchiamo a queste cose. Voltiamo pagina, convinti di poter andare a vincere settimana prossima.

BALDARO – Mi spiace per il gol fantasma ma sono contento della prestazione. Abbiamo fatto quello che si è provato in allenamento, siamo riusciti anche a giocare, ottenendo un risultato positivo. Fanno piacere i complimenti del mister e della sua fiducia, mi dice di proseguire così. Dovrò aumentare il ritmo nel futuro e lavorare di più quando rientreranno i miei compagni, ma anche quando giocherò qualche minuto in meno sono contento di far parte di questa squadra.

COMMISSO – Partita bruttina con due squadre che arrivano da momenti difficili con assenze importanti. Sono quelle partite che si sbloccano con un episodio, ma ai punti penso che il pari sia giusto anche se il Varese ne ha avuto qualcuno di più. In questa categoria serve più qualità sotto porta e a noi quella manca.