Pari per il Varese a Seregno, Gazo e Candido: “Punto importante”

SEREGNO – VARESE, LE VOCI DAGLI SPOGLIATOI

GAZO – Per noi è un punto importante perché non facevamo risultato da cinque partite. Non prendere gol ci dà delle certezze e deve essere la base da cui ripartire. Guardiamo avanti con positività: siamo un gruppo forte con valori umani e riusciremo a raggiungere l’obiettivo, che è diventata la salvezza.

CANDIDO – È stata una battaglia e per me un buon esordio. Peccato perché abbiamo avuto qualche occasione e qualche episodio poteva venire a nostro favore. La squadra ha giocato bene, calcolando che avevamo tante assenze e il terreno di gioco non era il massimo. In difesa abbiamo retto bene, davanti ci siamo dati da fare ma non siamo riusciti a finalizzare al meglio. Resta comunque un risultato importante. Per me con la Casatese sarà particolare perché ho giocato con loro un paio di stagioni fa. Noi semplicemente dobbiamo continuare a lavorare in settimana come stiamo facendo, questo ci porterà ad ottenere risultati.