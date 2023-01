I particolari cartelli sulla statale 394 a Brenta per contrastare l’abbandono dei rifiuti

Il finestrino che si abbassa, il sacchetto che prende il volo e l’auto che se ne va. Comportamenti sbagliati che distruggono in un colpo solo ambiente e paesaggio.

Per questo nel comune di Brenta, sulla statale 394, è stato installato un particolare sistema per sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza della pulizia dell’ambiente. Due sagome di bambini, posizionate vicino alla rotonda, invitano i passanti a non abbandonare i rifiuti per le strade.

Questa iniziativa è stata presa per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti lungo le strade e nei pressi delle rotonde, un problema che purtroppo è ancora molto diffuso in molte zone d’Italia.

L’utilizzo di sagome di bambini come simbolo di sensibilizzazione è stato scelto perché rappresenta l’innocenza e la purezza, ma anche perché i bambini sono i primi a subire le conseguenze negative dell’inquinamento ambientale.

L’installazione delle sagome è solo uno dei tanti passi che il comune di Brenta (Comune “riciclone“) sta facendo per migliorare la qualità dell’ambiente e la vivibilità delle strade.