Partita sospesa per “rissa”, un mese di squalifica all’allenatore dell’Academy Legnano

Un mese di squalifica. È questa la decisione del Giudice Sportivo regionale dopo la sospensione della partita del campionato Giovanissimi Under 15 tra Academy Legnano e Us Bosto. Il giovane arbitro della gara la scorsa domenica 22 gennaio aveva sospeso il match per “rissa” al 23’ del secondo tempo dopo che in campo e sugli spalti si era scatenato il parapiglia.

A pagare un po’ per tutti è l’allenatore dei legnanesi Giovanni Russo, dirigente accompagnatore della squadra di casa, inibito a svolgere ogni attività fino al 22 febbraio reo, secondo il referto stilato dall’arbitro della gara, di “di aver minacciato l’allenatore della squadra ospite”: è stato quindi punito “per il suo comportamento intimidatorio ed aggressivo nei confronti del tecnico avversario”.

Inoltre ci sarebbe stata una frase discriminatoria comunicata all’arbitro, non sentita dal direttore di gara e pronunciata (forse) da una persona presente al centro sportivo: per chiarire ulteriormente la vicenda il Giudice ha deciso di trasmettere gli atti alla On. Procura Federale per accertamenti, riservandosi provvedimenti disciplinari nei confronti di tesserati e società all’esito degli accertamenti richiesti.

Il Giudice Sportivo regionale ha infine deciso che la partita deve essere rigiocata perché, pur essendo stato il clima teso ed essendosi verificati momenti nei quali il direttore di gara è stato accerchiato da giocatori e dirigenti, “non risultano violenze verificatesi in campo tali da dover sospendere la gara sia per salvaguardare l’incolumità dei calciatori sia per salvaguardare quella dell’arbitro ed inoltre non risultano assunti da parte dell’arbitro provvedimenti disciplinari in numero tale da dover comunque provvedere alla sospensione della gara”.

Il match sarà dunque rigiocato a Legnano al Centro Sportivo Comunale di via della Pace il 9 febbraio alle 15.30, senza Giovanni Russo in panchina. La società dell’Academy ha deciso di non presentare ricorso.