Partito Democratico e Fratelli d’Italia campioni d’incassi con il 2 per mille dell’Irpef

Il ministero dell’Economia e delle finanze ha pubblicato la classifica della ripartizione del gettito derivante dal due per mille dell’Irpef. È il Partito Democratico con 475.808 scelte valide (33,24%) del due per mille per un totale di 7.346.785 euro il partito politico italiano che incassa di più grazie alle scelte dei contribuenti, mentre al secondo posto, nettamente distaccato, risulta Fratelli d’Italia con 233.874 scelte valide (16,34%) per 3.132.360 euro.

Al terzo posto Azione con 49.167 scelte (3,43%) per un importo di 1.256.466 euro che supera la Lega per Salvini Premier con 99.667 scelte valide (6,96%%) e 1.210.231 euro. A Italia Viva con 52.693 scelte (3,68%) vanno 973.345 euro.

Il totale spettante ai partiti politici italiani è pari a 20.402.808 euro, le scelte valide sono state 1.431.384, ovvero il 3,48% sul numero dei contribuenti che è pari a 41.180.529 (Fonte Mef)