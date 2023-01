Il pattinaggio torna protagonista a Varese con il Campionato del Trofeo delle Regioni

Il prossimo fine settimana, sabato 7 e domenica 8 gennaio, si svolgerà alla Acinque Ice Arena di Varese la seconda prova del Campionato del Trofeo delle Regioni, fascia Silver, organizzata dall’ASD Varese Ghiaccio.

Atleti provenienti da tutta la Lombardia e da Parma parteciperanno alle competizioni, che inizieranno sabato mattina alle 9 con la categoria Basic Novice Femminile e proseguiranno fino alle 17:30 con la categoria Intermediate Femminile. Domenica, invece, le categorie Junior e Senior si sfideranno dalle 9 alle 14. La manifestazione è stata organizzata dalla società varesina di pattinaggio, insieme al gestore dell’Acinque Ice Arena e a tutti i membri dello staff, con l’obiettivo di far riscoprire alla città la bellezza del pattinaggio su ghiaccio.

Il 28 e 29 gennaio, inoltre, la struttura ospiterà la Terza Prova di Coppia Italia, dove le migliori atlete e atleti della fascia Gold si sfideranno per ottenere le ultime qualificazioni per la finale di Campionato.

Maria Donati, presidente dell’Asd Varese Ghiaccio, si dice molto soddisfatta del lavoro svolto fino ad ora per promuovere il mondo del ghiaccio sul territorio: «Questa competizione è solo il punto di partenza, il nostro obiettivo, dalla prossima stagione sportiva, è far si che la struttura possa ospitare manifestazioni regionali e nazionali di primo livello, con la collaborazione dello staff della struttura che si è reso disponibile ad aiutarci in questo magnifico progetto. Inizieremo questo weekend con la seconda prova di campionato del Trofeo delle Regioni, per concludere in bellezza il mese di gennaio con la terza prova di qualificazione della fascia Gold: qui sarà possibile vedere come il percorso agonistico porti a svolgere elementi tecnici sempre più complessi».