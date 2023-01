Il Pd festeggia Magrini con Astuti e Corbo. Galimberti: “Quando Salvini è a Varese il centrosinistra vince”

Insieme al sostegno trasversale di diverse aree civiche la vittoria di Marco Magrini in Provincia di Varese la si deve anche all’appoggio del Partito Democratico e non a caso i suoi esponenti sono stati i primi a congratularsi con il neo eletto.

Il primo è il sindaco Davide Galimberti con una battuta sulla presenza di Salvini in città nel giorno delle elezioni provinciali, «Registriamo il fatto che tutte e volte che arriva in città poi il centrosinistra vince, quindi venga più spesso – ha detto Galimberti -. C’è stata una grande voglia di cambiamento grazie alla coalizione di centrosinistra e alle forze civiche che hanno visto in Marco Magrini la possibilità di portare una svolta. Nonostante questa vittoria è ora fondamentale collaborare con tutte le realtà politiche, anche se non hanno voluto fare la lista unica. Questo deve essere il momento della massima collaborazione. Ora godiamoci questa bella vittoria».

Contento del risultato anche il consigliere regionale e candidato Pd Samuele Astuti: «Siamo molto soddisfatti per il risultato ottenuto alle elezioni provinciali. È stato premiato un modo coraggioso di fare una proposta per il nostro territorio. Scompaginare gli schemi tradizionali per costruire un progetto civico attento alle esigenze dei territori. Buon lavoro al neo eletto presidente Marco Magrini, che, coadiuvato tra gli altri dagli ottimi consiglieri provinciali del gruppo Civici e Democratici saprà sicuramente operare per il bene della provincia».

In trasferta a Roma per impegni amministrativi ma non ha voluto far mancare la sua voce anche il segretario provinciale del Pd Giovanni Corbo: «La vittoria del candidato Presidente della Provincia sostenuto dagli amministratori del Partito Democratico e dell’Area Civici e Democratici riconosce la volontà di cambiare pagina in Provincia di Varese che il Partito Democratico ha saputo intercettare sostenendo la candidatura civica di Marco Magrini. Attraverso un percorso di coinvolgimento sia delle strutture del Partito Provinciale che attraverso il confronto degli amministratori civici e democratici, la Provincia di Varese potrà intraprendere un percorso che veicoli sul Territorio le potenzialità inespresse di un Ente le cui competenze tanto impattano con le realtà dei nostri Comuni. Questa vittoria rappresenta anche un auspicato viatico per il centrosinistra per le prossime Elezioni Regionali nella. Un ringraziamento va espresso per quelle figure come Maria Angela Monti che nel ruolo di referente degli Enti Locali della segreteria provinciale PD ha saputo nel corso degli anni instaurare un proficuo e affidabile rapporto relazionale con gli amministratori provinciali. Al nuovo Presidente della Provincia Marco Magrini vanno gli auguri di buon lavoro.