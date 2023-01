Da People a Busto Arsizio la presentazione di “Liliana Segre. Il mare nero dell’indifferenza” con Civati

La casa editrice People di Busto Arsizio organizza una serie di presentazioni di libri nella sua sede di via Einaudi 3. Dalla memoria

Si parte lunedì 30 gennaio alle 18, con la presentazione de “Liliana Segre. Il mare nero dell’indifferenza”, alla presenza del curatore e fondatore della casa editrice (nonché già parlamentare) Giuseppe Civati. Sarà questa l’occasione per inaugurare un ciclo di incontri aperto a tutte e tutti, organizzato dalla casa editrice “People” presso la sua redazione, in Via Einaudi 3 a Busto Arsizio.

«Ci saranno autrici e autori» dichiara Stefano Catone «e ci saranno le persone che lavorano sui nostri testi. Poche formalità, molta densità e molta profondità, sia per quanto riguarda i contenuti sia per quanto riguarda il lavoro editoriale che ci sta dietro». Gli incontri continueranno nelle settimane successive e il calendario è già pieno fino a inizio aprile. «Vogliamo che la nostra redazione diventi un luogo aperto, di confronto e dibattito, così che i libri possano diventare il fulcro di una relazione tra casa editrice, autori e lettori».

Si segnala, in particolare, anche un laboratorio per bambini, pensato a partire dal libro “People Power. Proteste che hanno cambiato il mondo” (dai sei anni in su) in programma domenica 19 marzo alle 11.

Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutte e tutti.

Per informazioni info@peoplepub.it

Il programma completo

30 gennaio | 18:00

IL MARE NERO DELL’INDIFFERENZA

Con Giuseppe Civati

13 febbraio | 18:00

IL CUORE È A SINISTRA

Con Laura Campiglio

28 febbraio (martedi) | 18:00

L’IDEOLOGIA DELLA PAURA

Con Jacopo Di Miceli

19 marzo (domenica) | 11:00

PEOPLE POWER (laboratorio per bambini)

Con Serena D’Angelo

3 aprile | 18:00

LA BESTIA DI BOLZANO

Con Stefano Catone

