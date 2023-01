Persone e Città interpella i candidati regionali: per scuola, sanità e terzo settore una risposta su Youtube

In occasione delle elezioni regionali lombarde l’Associazione Persone e Città ha elaborato con un proprio gruppo di lavoro, coordinato da Giovanni Arioli, un documento con alcune tematiche e spunti di riflessione da sottoporre ai candidati della Provincia di Varese.

IL DOCUMENTO INTEGRALE

Fra i temi toccati una nuova centralità del sistema educativo e scolastico, una maggiore attenzione ed efficienza del sistema sanitario, un vero supporto al Terzo Settore nell’ottica della riforma in atto e una riflessione sul Governo del Territorio e sulla gestione dell’ambiente e del

paesaggio.

Ai candidati è stato richiesto come risposta un breve intervento (scritto, audio o video) con le loro considerazioni sui temi proposti. I contributi verranno pubblicati sul Canale YouTube dell’associazione e potranno in futuro diventare spunto per approfondimenti da portare al nuovo Consiglio Regionale.