Piccoli lettori crescono, alla biblioteca di Inarzo incontro con l’autore di “Daniel Ghost e le anime erranti”

Il Comune di Inarzo organizza un nuovo incontro con l’autore in biblioteca. Appuntamento con lo scrittore di “Daniel Ghost e le anime erranti”, il romanzo fantastico per ragazzi frutto della penna di Nicola Lucchi.

La storia segue le avventure di Daniel, un ragazzo costretto a trasferirsi in un paesino sperduto tra le montagne dopo la scomparsa dei genitori. Ma Daniel ha un problema in più: è un fantasma, ma non uno di quelli che infestano i castelli, è solo un ragazzino di cui nessuno si accorge. Ma cosa può succedere quando una persona introversa e “invisibile” come lui scopre che Diana, la sua nuova compagna di banco, è un fantasma vero e proprio? E chi è l’anima errante che da qualche giorno tormenta gli studenti della scuola? Un fantasy misterioso e avvincente ambientato in Val Camonica, nella Valle dei Segni, che attinge alla mitologia e alle leggende camune. Il romanzo è consigliato a un pubblico di età compresa tra i 10 e i 14 anni.

L’incontro si terrà in biblioteca il 19 gennaio 2023 alle ore 21:00, e sarà moderato dallo scrittore Emiliano Pedroni. Nicola Lucchi parlerà del suo libro e risponderà alle domande degli ospiti.

Questo evento è un’ottima occasione per gli appassionati di letteratura fantastica e per i giovani lettori di incontrare un autore e scoprire le sue idee e la sua ispirazione.

L’AUTORE

Nicola Lucchi è autore e sceneggiatore per il cinema e la televisione. Vincitore e finalista di numerosi concorsi internazionali, ha collaborato con riviste specializzate quali Nocturno, Mistero Magazine e Limina, per le quali si è occupato prevalentemente di cinema. Grande appassionato dell’età d’oro di Hollywood, pubblica nel 2019 “Filastrocche dell’addio: sangue e lacrime in celluloide” (Bakemono Lab), raccolte di filastrocche macabre illustrate dall’artista Nicola Ballarini nelle quali narra vita e morte di 17 divi del cinema classico americano. La sua ultima è “Memorie di un boia che amava i fiori” (Bakemono Lab) 2020. Vive tra l’Italia e gli Stati Uniti, dove scrive libri per adulti e bambini. Tra i suoi libri per ragazzi “Johnny il camaleonte” (Edizioni EL) e “ Il Pallone di cuoio” (Bacchilega). “Daniel Ghost” e le anime erranti”, edito da Gribaudo, romanzo per ragazzi genere fantastico, è il suo ultimo lavoro editoriale.