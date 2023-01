Pietre d’inciampo e testimonianze, il Giorno della Memoria a Varese

Il giorno della memoria è una giornata dedicata alla commemorazione delle vittime dell’Olocausto, in cui si ricordano le atrocità commesse dai nazisti e si rende omaggio alle persone deportate e uccise nei campi di concentramento e di sterminio durante la seconda guerra mondiale. Il 27 gennaio 2023, a Varese, si terrà una cerimonia per celebrare questa importante giornata.

La cerimonia avrà luogo presso il Salone Estense, in via Luigi Sacco n.5, e inizierà alle ore 9.15 con i saluti istituzionali. A seguire, gli studenti delle scuole locali faranno alcuni interventi. Alle ore 10.10 ci sarà la cerimonia di consegna delle medaglie d’onore concesse dal Presidente della Repubblica ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra e ai familiari dei deceduti.

Successivamente, verranno presentati alcuni contributi storici e alle 11.00 ci sarà la posa delle Pietre di Inciampo all’ingresso di Palazzo Estense in memoria di Calogero Marrone, Mario Molteni, Luigi Morellini e Attilio Paolo Vergani, per ricordare e rendere omaggio a coloro che hanno subito le violenze del nazismo.

La cerimonia del giorno della memoria è un’occasione per riflettere sul passato e sull’importanza di non dimenticare gli orrori della storia, per evitare che possano ripetersi in futuro. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questa cerimonia per ricordare e onorare le vittime dell’Olocausto.