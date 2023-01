Pistola in pugno, rapina alla farmacia di Valle Olona a Varese

Rapina, pistola alla mano, alla farmacia del quartiere varesino di Valle Olona: è accaduto questa mattina – martedì 31 gennaio – poco dopo l’orario di apertura tanto che l’azione ha fruttato un bottino ridotto ai malviventi.

Due quelli entrati in azione, entrambi con accento italiano: dopo aver vuotato la cassa si sono allontanati. Si tratta della terza rapina del 2023 subita dalla farmacia di Valle Olona (l’ultima era avvenuta lo scorso 17 gennaio) che si trova in via Dalmazia a pochi metri da un incrocio semaforico molto trafficato. Sull’accaduto indaga la Polizia.

Nelle ultime settimane non è stata l’unica farmacia presa di mira: la cronaca parla infatti anche di una serie di furti avvenuti in quelle di Azzate e Buguggiate mentre alcune rapine sono avvenute anche nella zona del Gallaratese.