Porte sbarrate e tetto sfondato, degrado alla fermata della ferrovia di Travedona Biandronno

A salutare chi sale e scende dal treno alla fermata della stazione di Travedona Biandronno non c’è la migliore delle accoglienze. La sala d’aspetto vicino ai binari presenta infatti profondi segni di degrado. Le porte sono sbarrate, il tetto squarciato e i muri pieni di graffiti. Una situazione spiacevole che dura ormai da molto tempo. I pendolari segnalano i disagi, le amministrazioni comunali hanno chiesto a Ferrovie (che gestisce sia la ferrovia che la fermata) di risolvere il problema, ma gli interventi finora sono stati insufficienti.

La fermata Travedona Biandronno da anni trascorre una situazione difficile: dalla perdita dei servizi (bar e biglietteria) alla diminuzione del numero di pendolari. «La fermata – spiega il sindaco di Travedona Monate Laura Bussolotti – è lontana sia dal centro di Travedona che da Biandronno ed è scomoda da raggiungere. Un tempo era almeno dotata di un bar e di una biglietteria, ma ora non più. Nei boschi vicini si sono anche verificati casi di spaccio. Dopo gli interventi delle forze dell’ordine l’area è più sicura, ma nonostante ciò i pendolari sono molti di meno rispetto al passato e tanti preferiscono prendere il treno dalle stazioni vicine».

«In passato – ricorda Bussolotti – come amministrazione abbiamo segnalato la pessima condizione della fermata a Ferrovie e richiesto un intervento, ma i gestori si sono limitati a imbiancare la struttura. Purtroppo, sembra che Ferrovie non sia interessata a mantenere le piccole fermate come quella di Travedona Biandronno, e che preferisca rimuoverle del tutto in quanto rappresentano un costo».