Il Portico degli Amici di Induno Olona prepara alla nuova stagione di cinema e teatro

Prenderà il via tra due settimane la nuova stagione culturale e artistica della compagnia amatoriale “Il Portico degli amici” di Induno Olona, che anche per il 2023 propone diversi appuntamenti di cinema e teatro.

Ad aprire il cartellone sarà la nuova commedia “I pìnol de l’Ercole” messa in scena dalla compagnia teatrale indunese che inaugurerà la stagione con il debutto di sabato 14 gennaio e repliche domenica 15 e sabato 21 gennaio.

La rassegna proseguirà con altri cinque appuntamenti teatrali, di cui due per bambini e famiglie e si concluderà a maggio con un cineforum primaverile, guidato come sempre da Emanuela Sonzini, con tre film proiettati il venerdì sera.

In febbraio – sabato 11 – arriverà a Induno la compagnia “Amici del Teatro” di Leggiuno, che proporrà la commedia “Amore e truffe”.

Nel mese di marzo due appuntamenti: sabato 4 la compagnia teatrale “I quattro venti” di Arcisate presenta “La farina dul diavul”, mentre domenica 12, alle 16,30. la “Piccola compagnia instabile” di Varese propone lo spettacolo per bambini “La sarta Fil di Vento”.

Aprile vedrà protagonista la compagnia “Tutti in scena” di Cantello, con una commedia ancora in via di definizione in programma sabato 15, mentre in maggio la rassegna teatrale di concluderà con il ritorno della “Piccola compagnia instabile” di Varese, con lo spettacolo per bambini “Le favole della buonanotte”.

Maggio sarà anche il mese del cineforum, con spettacoli in programma il venerdì sera alle 21.

Tutti gli spettacoli si terranno al Teatro Monsignor Comi di via Gritti 1, a Induno Olona con inizio alle ore 21 (la domenica alle 16).

Tutti gli aggiornamenti sugli spettacoli sulla pagina Facebook del Portico degli Amici