Posati i pannelli solari sul tetto della scuola Garibaldi a Varese: “E’ la prima comunità energetica di Varese”

Grazie ai pannelli solari posati sul tetto della scuola elementare Garibaldi nel quartiere San Carlo, la città di Varese può vantare la sua prima comunità energetica.

Il consigliere comunale Luca Paris, che ha assistito alla posa in opera di alcuni di essi, ha espresso sulla sua pagina facebook il suo entusiasmo per questo passo avanti nella sostenibilità: «Mi piace molto l’idea di fare un passo avanti verso la sostenibilità energetica nel segno della comunità» ha infatti scritto.

La scuola elementare Garibaldi è stata scelta come punto di partenza per questa nuova iniziativa, che mira a promuovere l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile e a ridurre l’impatto ambientale: la posa dei pannelli solari rappresenta un importante passo in questa direzione.