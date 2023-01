Poste Italiane: pagamento del bollo auto facile e veloce grazie ai servizi digitali

Poste Italiane rende semplice, veloce e sicuro il rinnovo del bollo auto per i cittadini della provincia di Varese attraverso il proprio sito e le app aziendali. Il servizio è disponibile per tutti gli utenti registrati su poste.it, nonché per i correntisti BancoPosta e i titolari di carte Postepay.

Il pagamento può essere effettuato sia dalle app (Postepay, BancoPosta e Ufficio postale) che dal sito poste.it, utilizzando uno degli strumenti di pagamento abilitati.

Inseriti i dati richiesti, come Regione/Provincia Autonoma di residenza, Targa/Telaio, Tipo veicolo e eventuale riduzione, il sistema calcolerà in automatico l’importo dovuto, comprensivo di eventuali sanzioni e interessi per ritardato pagamento o annualità precedenti, grazie al collegamento con la piattaforma pagoPA.