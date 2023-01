Premio Felice Musazzi 2023, vince la compagnia Filodrammatica Gallaratese

La compagnia Filodrammatica Gallaratese, con “Non ti pago” di Eduardo De Filippo ha vinto il Premio Città di Legnano Felice Musazzi 2023. La cerimonia di premiazione si è volta martedì 24 gennaio in un gremito Teatro Tirinnanzi di Legnano. L’evento ha chiuso la prima edizione di questo concorso dedicato all’attore legnanese Musazzi che creato la maschera teatrale la Teresa.

Premiate anche le altre due finaliste, ossia la Compagnia Teatrale La Marmotta e Dove osano le aquile. I riconoscimenti extra concorso sono stati assegnati a Ferruccio Soleri (attore Leone d’oro alla carriera universalmente noto per aver interpretato dal 1960 al 2018 “Arlecchino servitore di due padroni” per la regia di Giorgio Strehler, uno degli spettacoli manifesto del Piccolo Teatro di Milano), Vito Molinari (regista teatrale, fondatore del Teatro dell’Università di Genova, e televisivo – è sua la regia del programma inaugurale della RAI nel 1954), Luisa Spinatelli (scenografa e costumista, la più giovane ad avere esordito al Teatro alla Scala, attiva in Italia e all’estero a fianco dei più importanti registi e coreografi) e Fiorenzo Grassi (manager e organizzatore teatrale attivo dagli anni Sessanta, ha guidato il Teatro di Porta Romana, il Fraschini di Pavia, è direttore del Teatro Elfo Puccini e presidente dell’Associazione dei Teatri Stabili di interesse pubblico) e alla compagnia I Legnanesi, eredi del teatro creato da Felice Musazzi.

A consegnare i premi è stato Guido Bragato (assessore alla Cultura) componente della giuria con Roberto Clerici (promotore e componente del Comitato centenario Felice Musazzi), Giorgio Almasio (ideatore e direttore artistico del festival Donne In•Canto e conoscitore del mondo del teatro amatoriale del nostro territorio), Paolo Scheriani (attore, drammaturgo, cantautore e regista teatrale) e Annalisa Restelli (attrice e regista impegnata da anni sul territorio e nel teatro di base con un passato di allieva della scuola del Piccolo Teatro). Durante la serata, presentata da Laura Defendi, sono proiettati video con immagini di repertorio di Felice Musazzi e de I Legnanesi. Una cerimonia che è stata per lo più uno spettacolo grazie agli interventi degli ospiti e del duo Barbapedana: Francesco Marelli accompagnato dal figlio Jacopo ha eseguito brani della tradizione musicale milanese passando da Enzo Iannacci a Nanni Svampa. Con soddisfazione l’assessore Bragato ha chiuso la serata dando «appuntamento alla prossima edizione».