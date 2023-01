Il presepe vivente di Bizzozero è rinviato a domenica 15 gennaio

La parrocchia dei SS MM Evasio e Stefano di Bizzozero con la Comunità Pastorale Beato don Carlo Gnocchi, comunica che a causa del meteo avverso il presepe vivente “La notte di Betlemme” in programma nel pomeriggio di oggi, domenica 8 gennaio, in pazza S. Evasio è stato rinviato a domenica 15 gennaio 2023 con il medesimo programma previsto per oggi. (foto di repertorio)