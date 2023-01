I primi fiocchi sono arrivati: freddo e neve in provincia di Varese anche in pianura

«Qui sta nevicando»: a partire dal primo pomeriggio sull’estremo Nord del Varesotto i primi fiocchi della giornata che sarà l’anticipo di un “piccolo inverno“ della durata di qualche giorno hanno fatto la loro apparizione.

Il tempo resterà infatti “instabile fino a Venerdì e una serie di perturbazione attraverseranno le nostre regioni. Si alterneranno periodi asciutti e periodi con precipitazioni. La neve cadrà fino a 500-600 m, ma spesso anche a quote inferiori in particolare Martedì e Mercoledì. Temperature in calo“, spiegano dal Centro geofisico prealpino di Varese.

Le precipitazioni inizialmente già da oggi, lunedì 16 gennaio si affacceranno su Verbano e Ticino, poi sulla fascia prealpina e sul Garda e il Mantovano. È prevista neve fino a 500-700 m, localmente anche a quote più basse. Nella notte asciutto. Temperature sensibile calo.

Martedì cielo molto nuvoloso o coperto, asciutto al mattino, poi piogge a partire dalla pianura in estensione al resto della regione nel primo pomeriggio. Neve fino a 500 m, ma spesso anche a quote inferiori. Temperature senza variazioni o in lieve calo e più freddo.

Mercoledì molto nuvoloso, ma asciutto al mattino e nel pomeriggio. Piogge in serata e nella notte in graduale intensificazione. Neve fino a 500 m, ma spesso anche a quote inferiori. Temperature senza variazioni.

La tendenza per i giorni a venire ipotizza giovedì 19 ancora molto nuvoloso all’alba e al mattino con piogge e nevicate intense sul Garda e il Mantovano. Esaurimento delle precipitazioni a partire da Ovest nel pomeriggio. In serata ingresso del vento da Nord. Venerdì 20: soleggiato e asciutto. Vento da Nord in esaurimento in serata. Meno freddo durante il giorno.