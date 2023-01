Il primo dibattito elettorale a Gallarate tra i candidati alle regionali 2023

La serata di mercoledì 1 febbraio 2023 alle Scuderie Martignoni di Gallarate sarà un’occasione per i cittadini della provincia di Varese di incontrare e confrontarsi con i candidati alle prossime elezioni regionali in Lombardia.

L’incontro è promosso dalla lista civica centrista Città è Vita.

Il dibattito, moderato da Roberto Morandi di Varesenews, vedrà la partecipazione di tre candidati: Giacomo Cattaneo per la coalizione di Letizia Moratti Presidente, Samuele Astuti per la coalizione di Pierfrancesco Majorino Presidente, e Giuseppe De Bernardi Martignoni per la coalizione di Attilio Fontana Presidente.

«Abbiamo pensato di organizzare mercoledì 1 febbraio un incontro-confronto aperto a tutti con tre candidati al consiglio regionale delle prossime elezioni regionali per offrire la possibilità di conoscere meglio i candidati ed i programmi delle coalizioni su tutti i numerosi temi che riguardano il governo della regione in primis sanità, trasporti, lavoro , formazione , sviluppo territoriale» spiegano gli organizzatori.

I candidati avranno l’opportunità di presentare i loro programmi e rispondere alle domande dei cittadini sui temi più importanti di competenza della Regione, tra cui la sanità, i trasporti, il lavoro, la formazione e lo sviluppo territoriale.

L’incontro è aperto a tutti e si terrà alle ore 21.00 presso la Sala Comunale Scuderie Martignoni, in via Venegoni 3 a Gallarate.

