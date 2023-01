Il priore di Dumenza nominato Abate Territoriale dell’Abbazia di Montecassino da Papa Francesco

Come comunicato pochi minuti fa dalla Sala stampa della Santa Sede, Papa Francesco ha nominato Abate Territoriale dell’Abbazia di Montecassino il monaco benedettino Luca Fallica, Priore uscente del Monastero della Santissima Trinità in Dumenza (Varese). Antonio Luca Fallica è nato il 27 luglio del 1959 a Ripatransone (AP). Ha vissuto i primi anni della sua vita ad Ascoli Piceno e alla fine del 1971 con la famiglia si è trasferito ad Ancona.

In questa Chiesa si è formato nell’Azione Cattolica, nella quale è stato responsabile prima del Movimento Studenti e poi del Settore Giovani. Dopo gli studi in giurisprudenza e una breve esperienza lavorativa nell’ambito della cooperazione culturale, nel 1985 è entrato nel monastero di Praglia, dove ha iniziato la formazione teologica, proseguita poi presso la sede di Milano della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale.

Nel 1989, insieme ad altri fratelli, ha dato inizio alla Comunità monastica della Ss. Trinità, insediata attualmente a Dumenza, provincia di Varese, in Diocesi di Milano. In questa comunità ha emesso la sua professione monastica solenne il 5 gennaio del 1996. Dopo aver svolto l’incarico di cellerario, è stato eletto Priore della comunità il 29 ottobre del 2010 e ha svolto questo servizio per dodici anni, fino al 2 dicembre del 2022.