Il processo ad Alessandro Maja, la stazione di Gallarate chiusa e gli eventi del weekend nel podcast del 13 gennaio

Si è aperto in corte d’assise a Busto Arsizio il processo a carico di Alessandro Maja accusato di aver ucciso moglie e figlia nel maggio scorso a Samarate e di aver ferito in maniera gravissima il figlio Nicolò. Una prima udienza flash nella quale i difensori hanno chiesto i termini a difesa, cioè un differimento per per meglio studiare le carte del procedimento. Il motivo sta nel decesso del legale che seguiva Alessandro Maja, Manuel Gabrielli: la difesa è passata alla moglie impossibilitata poiché l’udienza coincideva con le esequie del marito difeso in aula dall’avvocato Fabiana Contento.

Molti treni saranno fermi nel weekend, da sabato sera e per tutta domenica, sulle linee Trenord che servono il Varesotto e l’Alto Milanese. Una modifica causata dai lavori alla stazione di Gallarate: circoleranno regolarmente i treni della Milano-Domodossola, mentre i treni delle linee di Luino, Varese e Porto Ceresio saranno parzialmente sostituiti da autobus. Tutti i dettagli su VareseNews

Rimarrà un anno per completare quanto avviato dall’ex direttore generale. Il dottor Giuseppe Micale, commissario straordinario dell’Asst Sette Laghi fino a fine anno, ha indicato le priorità del suo mandato: la costituzione dei presidi territoriali, il supporto ai pronto soccorso e il reclutamento di personale su cui ha alcune soluzioni grazie alle nuove regole di sistema decise da Regione Lombardia.

Dopo 4 anni intensi Fabio Lunghi lascia la presidenza della camera di Commercio di Varese. Nel bilancio di fine mandato ha indicato i 4 pilastri dell’ente camerale che sono stati : il rilancio dell’istituzione, la digitalizzazione, la sostenibilità e la comunicazione. «Abbiamo fatto crescere le nostre competenze – ha spiegato il presidente – valorizzato il nostro patrimonio, incrementato la competitività del territorio e la sua reputazione, aumentandone l’attrattività». Nonostante la «scellerata riforma degli enti camerali» voluta dal Governo Renzi e il conseguente dimezzamento dei diritti camerali, la Camera di Commercio di Varese è riuscita a erogare una media di quasi 4 milioni di euro l’anno a sostegno delle imprese, per un totale di 13 milioni e 721mila euro. Nessuna formula magica ma il frutto di un’oculata spending review.

Archiviate le festività natalizie in tutta la provincia ci si prepara alla tradizionale festa di S. Antonio particolarmente sentita a Varese e nelle città limitrofe. I tradizionali falò illumineranno il cielo d’inverno la sera di lunedì 16 gennaio, ma concerti ed eventi animeranno le piazze già dalla domenica. A Busto Arsizio torna il “Mercato contadino” con i prodotti agricoli del territorio mentre Casorate Sempione celebra la festa patronale di Sant’Ilario. Al teatro Periferico va inscena “Il diario di Anna”, uno spettacolo interattivo per riflettere su discriminazione e razzismo mentre U.mani.tà è il cabaret fatto a mano da Jacopo Tealdi in scena allo Spazio Kabum di Varese.

Per gli amanti della natura il Cai di Luino propone un’escursione con le ciaspole dal lago Delio fino alla croce di vetta del Cadrigna.

Fine settimana ricco di appuntamenti per i tifosi della squadre sportive della provincia di Varese, con due giorni da vivere con grande passione sulle tribune o davanti agli schermi.

Sabato apre le danze la Pro Patria impegnata dalle 17,30 sul campo di Mantova contro i padroni di casa alle prese con un momento difficile. Poco dopo, alle 18,30 toccherà ai Mastini nella terza partita del Master Round, la seconda fase del campionato di hockey. A una settimana dalla Final Four di Coppa Italia, la Acinque Ice Arena ospita la gara Varese-Appiano con i gialloneri intenzionati a confermare il primato.

Alla stessa ora la Pallamano Cassano attende il Campus Italia al palazzetto Tacca: amaranto alla ricerca di una vittoria per rincorrere la zona playoff.

Domenica pomeriggio si comincia sui campi di calcio di Serie D: a Varese i biancorossi attendono alle 14,30 la Virtus Ciserano Bergamo, squadra di alta classifica. La squadra di De Paola però è pericolante e non può lasciare per strada altri punti.

Sempre a Masnago ma al palazzo dello sport, andrà in scena dalle 16 il match di basket tra la Openjobmetis e la Gevi Napoli. La squadra di Brase vuole una vittoria per dare seguito al successo di Brindisi e per ottenere la miglior posizione possibile sul tabellone di Coppa Italia.

Il programma sarà chiuso infine dalla E-Work Busto Arsizio di pallavolo femminile che proverà l’impresa sul campo dell’Imoco Conegliano, capolista solitaria. Si gioca al PalaVerde di Treviso dalle 17.

