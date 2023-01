Progetto Concittadino in assemblea per presentare il capolista di Patto Civico per Majorino Dino de Simone

Giovedì 12 gennaio alle 21,00 presso la sala Macchi del circolo CoopUf di Biumo si terrà l’assemblea plenaria della Lista Progetto Concittadino.

L’incontro sarà l’occasione di presentare la candidatura di Dino De Simone, ex assessore all’ambiente e attuale consigliere comunale di maggioranza a Varese, nella Lista Patto Civico per Majorino Presidente alle prossime elezioni regionali. De Simone è capolista per le province di Varese e di Lecco.

«La serata sarà aperta ad iscritti, simpatizzanti e chiunque voglia dialogare sulla straordinaria occasione di contribuire al rinnovamento della Lombardia, in mano al centro destra da ormai 28 anni – spiega una nota della lista civica – E durante la serata si discuterà dei temi cari alla Lista Progetto Concittadino, dalla lotta al cambiamento climatico alle tematiche della giustizia sociale, tra cui il tema della sanità è particolarmente sentito in Lombardia».

La serata rappresenta dunque il lancio della campagna elettorale cui anche Progetto Concittadino intende partecipare attraverso l’appoggio alla Lista civica legata al candidato presidente del centrosinistra Pierfrancesco Majorino.