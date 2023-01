Progetto “Ready to play” a Castellanza, una trentina di ragazzi rispondono alla chiamata

È stato presentato ieri sera 18 gennaio 2023, presso la Sala Conferenze della Biblioteca Civica di Castellanza, il progetto “Ready To Play” proposto dalla Cooperativa Energicamente, con lo scopo di ricercare nuovi potenziali Youthbankers, giovani capaci anzitutto di mettersi in gioco per la propria comunità e il proprio territorio. Hanno risposto alla “prima chiamata” una trentina di ragazzi tra i 15 e 25 anni, dimostrando grande interesse ed entusiasmo per questa iniziativa che li vede coinvolti in prima persona.

ll simbolico kick-off al progetto è stato dato dalle Autorità presenti, le Assessore Cristina Borroni del Comune di Castellanza, Daniela Cerana del Comune di Busto Arsizio e Gemma Donati del Comune di Marnate che hanno condiviso sin dagli albori l’dea di progetto “Ready To Play”.

«La sfida – hanno spiegato le Amministratrici presenti – è quella di coinvolgere i giovani attraverso un innovativo progetto di partecipazione giovanile. Tema sottostante al progetto è quello dell’Agenda 2030, un tema decisamente proiettato al futuro, che sfida i giovani a immaginare il proprio domani partendo dalla valorizzazione del proprio territorio. E noi come amministratori vogliamo essere di supporto, anche attraverso la concessione di spazi, ambienti e strutture, alle attività proposte dai nostri giovani».

Ready to Play nasce come progetto di Vivai, il Bando della Fondazione Comunitaria del Varesotto, incentrato sulla ricerca di giovani capaci di diventare promotori di un cambiamento. L’obiettivo è quello di affidare loro risorse economiche per sostenere progetti sociali ideati e gestiti da loro coetanei.

Nello specifico, Ready to Play, coinvolgerà gli Youthbankers, giovani over 20 anni che, dopo aver partecipato a una breve formazione, organizzeranno con il sostegno di operatori dedicati, un bando aperto agli Youthplanners, ragazzi e ragazze più giovani che presenteranno un proprio progetto con obiettivi e attività pensate gestite direttamente da loro, per migliorare il contesto in cui vivono e abitano. I progetti che vinceranno il bando avranno un portafoglio a disposizione e le risorse opportune per essere realizzati.

La sfida è lanciata, ora sta ai giovani del territorio di Busto Arsizio e della Valle Olona raccoglierla. Anzitutto inviando la propria “candidatura” attraverso il Google Form dedicato, successivamente raccogliendo l’invito a partecipare ad un percorso di formazione gratuita che prevede un ciclo di incontri e la condivisione di una esperienza all’estero.

L’obiettivo del lavoro sarà quello di individuare i criteri per la redazione di un vero e proprio “bando di gara” nel quale i più giovani (fino ai 20 anni) saranno chiamati a inviare progetti di miglioramento del proprio territorio, valorizzando quindi un metodo educativo di peer to peer – educazione tra pari e secondo il modello delle Youthbank, dove sono proprio i giovani a gestire anche le risorse economiche per sostenere progetti sociali ideati e gestiti da loro coetanei.

Youthbankers e Youthplanners insieme, per favorire un processo di crescita, aggregazione ed emancipazione della popolazione giovanile in un contesto territoriale integrato e con lo sguardo rivolto al futuro.