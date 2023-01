ProLoco Mornago celebra il 10° Falò della Giobia con lo chef Roberto Valbuzzi

L’evento si svolgerà giovedì 26 gennaio in via Monte Ortigara a Mornago. La serata inizierà alle 18:30 con un aperitivo, seguito alle 19:30 dalla cena con risotto alla luganega rivisitato, disponibile solo su prenotazione

La ProLoco Mornago presenta la 10° edizione del Falò della Giobia, una serata all’insegna del divertimento e della tradizione. L’evento si svolgerà giovedì 26 gennaio 2023 in via Monte Ortigara a Mornago con la partecipazione dello chef Roberto Valbuzzi.

La serata inizierà alle 18:30 con un aperitivo, seguito alle 19:30 dalla cena con risotto alla luganega rivisitato, disponibile solo su prenotazione. Durante la cena, ci sarà anche una raccolta scope “Scaccia Guai” e a seguire un falò della Giobia accompagnato da vin brule e frittelle di mele.

Il menù della cena prevede:

Risotto alla luganega con crema di toma e salsa al vino rosso

Acqua

Bicchiere di vino

Come dolce: Mattonella al cioccolato con panna fresca e riduzione al vin brûlé.

Il costo per gli adulti è di 15 € e per i bambini di 8 €. Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 338 229 6113 o scrivere all’indirizzo email prolocomornago1986@gmail.com.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Protezione Civile e la Varesina Emergenza.