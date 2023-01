Quasi 12 lombardi su 1000 con l’influenza nell’ultima settimana del 2022

L’epidemia influenzale sembra avviarsi a conclusione. Cominciata a inizio dicembre, in netto anticipo rispetto agli anni passati ( prima dell’ondata Covid), è ora in calo, tanto che la nostra regione, dopo essere stata in zona di altissima incidenza per tre settimane è ora in zona “arancione” di media circolazione.

Tra il 26 dicembre e l’1 gennaio anche a livello nazionale è stato registrato una diminuzione di sindromi simil-influenzali.

Nella 52° settimana, infatti, l’incidenza è stata pari a 12,2 casi per mille assistiti (13,7 nella settimana precedente).

Il calo si è evidenziato in tutte le fasce di età tranne che negli anziani in cui si osserva un lieve aumento.

Risultano comunque più colpiti i bambini al di sotto dei cinque anni di età in cui l’incidenza è stata pari a 34,6 casi per mille assistiti (42,2 nella settimana precedente), nella fascia di età 5-14 anni è stata di 15,85, nella fascia 15-64 anni è stata del 10,96 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni si è toccato i 7,24 casi per mille assistiti.

I virus in circolazione, oltre a quello dell’influenza, sono di tipo respiratorio, tra i quali il virus respiratorio sinciziale, nei bambini molto piccoli, e il SARS-CoV-2.

Nella settimana 52/2022 sono stati segnalati, attraverso il portale InfluNet, 1.432 campioni clinici ricevuti dai diversi laboratori afferenti alla rete InfluNet e, tra i 1.284 analizzati, 281 (21,9%) sono risultati positivi al virus influenzale. In particolare, 276 sono risultati di tipo A (190 di sottotipo H3N2, 35 H1N1pdm09 e 51 non ancora sottotipizzati) e 5 di tipo B.

Nell’ambito dei suddetti campioni analizzati, 108 (8,4%) sono risultati positivi per SARS-CoV-2, mentre 331 sono risultati positivi per altri virus respiratori, in particolare: 270 (21%) RSV, 34 Rhinovirus, 11 Metapneumovirus, 8 Adenovirus, 4 Coronavirus umani diversi da SARS-CoV-2 e 4 virus parainfluenzali.

In Lombardia

Nell’ambito dell’ultima settimana del 2022 l’incidenza è ulteriormente diminuita: la nostra regione ha concluso l’anno in fascia “arancione” che prevede un’incidenza inferiore ai 14,37 casi ogni 1000 assistiti. In particolare si è raggiunto il tasso dell’11,45 per mille. Rimane ancora elevato nella fascia dei bimbi più piccoli 0- 4 anni dove è del 34,38 per mille mentre tra i minori 5- 14 anni è stato del 10,89. Simile ( 10,45 per mille) la percentuale di pazienti con influenza nella fascia adula 15-64 anni mentre tra gli over 60 rimane la più bassa con l’8 per mille.