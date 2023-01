Quasi 500mila euro per il distretto del commercio dell’Alto Olona

L’esperienza del Distretto del Commercio Alto Olona prosegue e raggiunge i primi importanti obiettivi: Regione Lombardia lo premia nel suo bando 2022 dedicato ai Distretti del Commercio valutando il progetto da loro sottoposto come “eccellente”, e riconoscendo il contributo massimo di 487.016,81 euro.

Euro 400.000 del contributo totale da destinare a investimenti ripartito tra i Comuni, più precisamente 137.600 euro a Castiglione Olona, 21.900 a Lozza, 132.500 euro a Vedano Olona, e 108.000 euro a Venegono Inferiore.

«Questo è un Distretto fatto da Enti che vogliono aiutare il commercio locale e che è riuscito, in queste prime esperienze, a collaborare bene insieme – ha commentato Carlo D’Ambrosio, Assessore al Bilancio, Commercio ed Attività produttive di Vedano Olona, il comune capofila del progetto – Sono molto contento perché non era facile raggiungere l’obiettivo dell’eccellenza, soprattutto perché il nostro è un Distretto del Commercio neo costituito che non ha ancora avuto modo di farsi conoscere, ma evidentemente il progetto che abbiamo presentato a Regione Lombardia, che lega obiettivi turistici, ambientali con la partnership con Camera di Commercio di Varese nel progetto “VARESE #DOYOUBIKE?” e di rivitalizzazione dei Paesi a beneficio del Commercio Locale, ha convinto Regione Lombardia».

L’assessore ha anche elencato gli investimenti nel territorio di Vedano Olona: con il contributo riconosciuto di 132.500 euro è in programma la sistemazione esterna della palestra di via Nino Bixio per creare un punto informativo del percorso cicloturistico #DOYOUBIKE. A questo proposito il comune cercherà anche un partner privato che possa costituire un’attività di noleggio di biciclette per gli appassionati. Inoltre, sarà riqualificata ed allungata la pista ciclabile per rendere più sicuro il percorso da Parco Pineta alla Stazione ferroviaria.

«I contributi che abbiamo ottenuto sono un ottimo risultato che è arrivato grazie ad un gran lavoro di squadra di tutti i membri del distretto – ha commentato Paolo Guerra, Vice Sindaco di Castiglione Olona – Risultato che premia gli sforzi fatti per arrivare alla costituzione del Distretto Alto Olona e che vede realizzarsi i primi traguardi».

Nel merito i soldi a disposizione del Comune di Castiglione Olona, serviranno per la creazione di un info Point, presso l’edificio chiamato casa Scurati in centro storico. L’edificio, ormai fatiscente da diversi anni, è già oggetto di finanziamento regionale grazie al quale verrà sistemata la facciata esterna e verranno messe in sicurezza le solette. Con questo ulteriore finanziamento sarà possibile sistemare dei locali al piano terreno per la creazione di un info Point che servirà vista l’ubicazione strategica di questa costruzione all’inizio del centro storico a dare ai turisti le informazioni necessarie per muoversi nel borgo.

Venegono Inferiore è uno dei sei comuni del Distretto che oltre ai contributi a sostegno delle attività commerciali, ha ottenuto importanti somme per opere infrastrutturali: «In particolare i fondi destinati al Comune di Venegono Inferiore saranno destinati alla realizzazione di alcuni murales sulle facciate delle scuole recentemente ristrutturato, per renderle attrattive e caratterizzanti, e per la realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale che permetterà di collegare in sicurezza Venegono Inferiore e Tradate» spiega l’assessore Lisa Filiguori.

Il percorso ciclopedonale in progetto partirà da via Campi di Croce e arriverà fino all’ospedale di Tradate, passando in una zona verde, e darà a pedoni e ciclisti un’alternativa al percorso lungo via Manzoni. Nel bando ci sono inoltre fondi sia per il Comune sia per le imprese commerciali per la realizzazione di eventi e iniziative che possano rendere ulteriormente attrattivo Venegono Inferiore e gli altri comuni del Distretto

«Si tratta di un risultato importante, frutto di un lavoro corale dei Comuni e dei professionisti coinvolti – commenta infine Giuseppe Licata, sindaco di Lozza – Otteniamo risorse preziose da investire nello sviluppo economico del nostro territorio, coniugando ambiente, turismo e commercio».

A Lozza, il contributo di circa 21.000 euro confluirà nel più ampio investimento per la realizzazione del Centro Polifunzionale nel centro del paese, una struttura integrata nella rete di piste ciclopedonali in corso di realizzazione, che ospiterà una sala convegni, la biblioteca comunale e altri spazi per le associazioni e i cittadini.