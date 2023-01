Quattordicenne spinto sotto al treno a Seregno per una felpa, fermati due minorenni

La Questura di Monza, in collaborazione con la Sezione Polizia Ferroviaria, ha eseguito un fermo per tentato omicidio e tentata rapina a carico di due minorenni. La vicenda si è svolta mercoledì sera alla stazione di Seregno, dove i due giovani avrebbero spinto sotto un treno in corsa un ragazzino di 14 anni per portargli via la felpa.

Il minorenne ha sbattuto contro i vagoni fino a cadere nello spazio tra le ruote e la banchina ed è finito all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo per un trauma cranico.

Il provvedimento è stato disposto dal pm per i Minorenni di Milano, che ha condotto e diretto le indagini. All’alba di giovedì, gli agenti della Squadra Mobile di Monza e della polizia ferroviaria hanno eseguito il fermo e hanno condotto i due minorenni al carcere minorile di Torino.

La violenza e la pericolosità dell’aggressione hanno portato all’accusa di tentato omicidio e tentata rapina nei confronti dei due giovani che dovranno difendersi.