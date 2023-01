Quattro ore di operazione e il braccio amputato è salvo grazie all’equipe di chirurgia dell’Ospedale di Varese

“Sono interventi rari, a Varese ne trattiamo mediamente uno all’anno e non solo su pazienti del nostro bacino di riferimento. Questo perché in Lombardia le strutture che hanno tutti i professionisti e le competenze per eseguire un reimpianto di grandi segmenti di arto sono quattro e ciascuno accoglie i pazienti che arrivano in emergenza anche da fuori zona, a seconda delle distanze e della disponibilità dell’équipe, che in pochissimo tempo deve costituirsi ed entrare in azione”.

Il Dott. Alessandro Fagetti, responsabile della Microchirurgia e Chirurgia della mano di ASST Sette Laghi, parla dell’intervento con cui ha riattaccato l’arto superiore a un ragazzo vittima di un incidente della strada. Il braccio era stato tranciato a metà dell’omero, completamente staccato dal corpo ad eccezione di alcuni nervi rimasti continui.

Trasportato in Pronto Soccorso, il giovane era stato accolto dal trauma team e sottoposto a un intervento di ricostruzione durato sei ore, quindi era stato ricoverato in terapia intensiva.

Il decorso dei primi giorni postoperatori avevano confermato la buona riuscita dell’intervento, così i medici hanno effettuato l’operazione successiva per la ricostruzione della copertura cutanea grazie a un un lembo di pelle prelevato dalla coscia dello stesso paziente.

I giorni seguenti non hanno evidenziato complicanze, il ragazzo è stato risvegliato e trasferito in un reparto di degenza ordinaria. I medici hanno sciolto la riserva circa il recupero del braccio mentre sulla sua funzionalità occorre ancora del tempo.