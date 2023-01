“Quelli delle Sette” a Vergiate per dare voce a sette attività che hanno aperto nel 2022

“Il commercio è in festa”. Sarà una puntata dedicata alle sette attività di Vergiate che hanno alzato la serranda nel 2022 la prossima di Quelli delle Sette, il popolare format radiofonico patrocinato dal Distretto Malpensa Nord Ticino.

Dopo il doppio appuntamento a Sesto Calende (nella foto copertina la puntata del 30 dicembre), dove la trasmissione condotta da Marco Limbiati, Fabio Barisone e Susy Milani è nata, venerdì 13 gennaio – come di consueto a partire dalle ore 19 – gli speaker che fanno “territorio e impresa” ritornano nella città bagnata, almeno in parte, dal lago di Comabbio e che ha dato i natali a Chef Locatelli.

In diretta dalla sala polivalente di Via Cavallotti e, soprattutto sulle frequenze di Radio Village Network, “Quelli delle Sette” daranno voce a «chi ha scelto di mettersi in giochi con l’apertura di una attività commerciale».

La trasferta vergiatese sarà dal ‘profumo istituzionale’ , visto che parteciperanno alla puntata anche il sindaco Daniele Parrino, dell’assessore alle attività economiche e produttive Marino Facchin e il consigliere Comunale delegato al Commercio Erminia Noemi Viganò.

Come visto nelle puntate di fine 2022 ad Angera e a Sesto Calende, la prima vera puntata del 2023 sarà anche un’occasione per il sindaco Parrino per un bilancio del proprio mandato a poco più di un anno dalla elezione avvenuta nell’ottobre 2021.

«L’Assessore Facchin ed il Consigliere Viganò avranno occasione non solo di riflettere sui numeri più che positivi che giungono dal Commercio a Vergiate ma anche di annunciare novità – anticipa il trio di speaker -. La parola passerà alle neonate attività parlando di medicinali e prodotti bio-alimentari, all’abbigliamento ed acconciature e, non dimenticandoci degli ‘Amici Pelosi’, parleremo anche dello sport del momento: il padel. La scelta, rendendoli protagonisti di una serata, è quella di premiare chi ha scelto di mettersi in gioco con l’apertura di una attività commerciale».

COME ASCOLTARE “QUELLI DELLE SETTE”

Come ascoltare Quelli delle Sette? Scaricando l’APP di Radio Village Network, collegandosi al sito ed ascoltando la diretta (anche da uno smartphone) o chiedendo al proprio assistente vocale di collegarsi a RVN.

Il programma andrà in replica alla domenica, dalle 13:00 alle 14:30, e potrà essere sempre riascoltato grazie ai podcast.

‘Sesto alle 7’ gode del patrocinio di Confcommercio Gallarate Malpensa e della Pro Sesto Calende. Varese News è il Media Digital Partner con il contributo del Distretto del Commercio Malpensa Nord Ticino.