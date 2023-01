A Radio Village Network il cantante Luca Madonia con il nuovo album “State tutti ben calmi”

Giovedì 26 Gennaio, alle ore 18.00, a Radio Village Network, nel “Caffè del Villaggio”, condotto da Giovanni Nastasi, Luca Madonia presenta “State tutti ben calmi”, album con cui celebra 40 anni di carriera. Il cantante e musicista siciliano ripercorrerà la sua carriera, dagli esordi col gruppo dei Denovo, all’avventura solista, che lo ha visto spesso duettare coi più grandi artisti del panorama italiano, fra i quali: Franco Battiato, suo amico, nonché padrino artistico.

Luca Madonia, cantante e chitarrista, fonda i Denovo all’inizio degli anni 80, con il fratello Gabriele (batteria), Mario Venuti (chitarre, sax e voce) e Toni Carbone (basso). Il gruppo si distingue fin da subito per una ricerca musicale, che risente dell’influenza delle band d’oltremanica: dai Beatles, in primis, ai Police e i Talking Heads. Il loro sound raffinato, una new wave rivisitata in chiave mediterranea, raccoglie immediatamente consensi di pubblico e di critica. Renzo Arbore, loro grande estimatore, li invita a “Quelli della notte” e successivamente, più volte, a “Doc”. Anche Franco Battiato si innamora dei Denovo e produce un loro album: “Venuti dalle Madonie a cercar Carbone”, titolo che gioca coi cognomi dei 4 componenti. Dopo 8 anni, che li hanno visti partecipare a Sanremo e ottenere ottimi riscontri di vendite dei loro dischi, i Denovo si sciolgono.

Luca Madonia inizia un percorso da solista, che lo vede impegnato su più fronti. L’artista siciliano sforna molti album, in cui emerge un’evoluzione cantautorale più intima e acustica, non disdegnando la partecipazione a progetti, in cui collabora con altri importanti artisti del panorama musicale italiano: Franco Battiato, Carmen Consoli, Eugenio Finardi, Patty Pravo, Morgan, Enrico Ruggeri e molti altri.

Nel 2011, si ripresenta al Festival di Sanremo col brano “L’Alieno”, che nella serata dei duetti canterà in coppia con l’amico e mentore Franco Battiato.

Sarà l'occasione giusta per ascoltare il racconto del percorso artistico del musicista siciliano, condito magari da qualche aneddoto relativo alla sua lunga carriera. Potete ascoltare l'intervista, collegandovi al sito dell'emittente varesina: www.radiovillagenetwork.it