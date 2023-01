Rapina a mano armata in farmacia a Varese

Forze dell’ordine a caccia del rapinatore che nella serata di lunedì attorno alle 19 ha messo a segno un colpo in una farmacia di Varese in zona Valle Olona. Dalle prime informazioni un uomo si è introdotto nell’esercizio armato di un’arma, probabilmente giocattolo e ha intimato di farsi consegnare quanto presente in cassa per poi sparire: si tratterebbe di alcune centinaia di euro.

È stato chiamato il 112 ed è partito il dispositivo di controllo dell’area senza però trovare il responsabile della rapina. Indagini in corso.