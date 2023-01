Rapina un sessantenne alla stazione di Villadossola ma i carabinieri lo fermano

I carabinieri di Villadossola hanno denunciato in stato di libertà un 27enne del Cusio accusato di rapina. Tutto ha origine nel pomeriggio di ieri, 2 gennaio, quando un 63enne residente nell’ossolano, sta per scendere dal treno alla stazione di Villadossola. In mano l’uomo ha il proprio telefono cellulare intento a scrivere un messaggio. Approfittando della circostanza e dell’apertura delle porte del convoglio, il giovane riesce a sfilare il telefono dalle mani dell’uomo, che tenta comunque di rincorrerlo.

A questo punto il 27enne estraeva un coltellino multiuso minacciando la vittima e facendola desistere da ogni proposito, e così riuscendo a guadagnarsi definitivamente la fuga. Alla scena assistevano alcuni passeggeri che davano subito l’allarme ai carabinieri tramite il 112. Intervengono due pattuglie dell’Arma, una prende contatti con la vittima e con i testimoni per raccogliere una dettagliata descrizione del soggetto, l’altra prosegue le ricerche del soggetto, che a distanza di qualche minuto viene rintracciato e fermato in una via di Villadossola, poco distante dalla stazione dei treni. Addosso aveva ancora il telefono rubato ed il coltellino. Il dispositivo è stato così restituito alla vittima, il coltellino sequestrato, mentre il giovane dovrà rispondere alla giustizia del reato di rapina impropria