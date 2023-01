Da Regione e Unione europea un corso gratuito con ottime possibilità di trovare un lavoro

La Fondazione ITS I Cantieri dell’arte offre a tutti i giovani fino a 29 anni disoccupati e residenti o domiciliati in Lombardia, un’importante occasione di formazione gratuita con ottime possibilità di trovare un lavoro.

Si tratta di un corso di alta formazione per l’amministrazione economico-finanziaria di interventi di ristrutturazione e restauro in efficientamento energetico, un settore che ha registrato una forte espansione in questi anni e che crescerà ulteriormente in Lombardia e non solo.

Il corso – gratuito perché finanziato dal Fondo sociale europeo, dal ministero del Lavoro e della previdenza sociale, dal ministero dell’Istruzione e da Regione Lombardia – nella scorsa edizione ha registrato l’85% di occupati tra i frequentanti una volta finita la formazione e il relativo stage.

Il programma formativo prevede 540 ore di lezione (miste in presenza e online per un massimo di 6b ore al giorno, dal lunedì al venerdì) e uno stage di 460 ore in importanti aziende del settore.

Per candidarsi e accedere alle selezioni basta compilare il modulo d’iscrizione scaricabile sul sito di MyAnpal dopo registrazione (https://myanpal.anpal.gov.it/ myanpal/) ed inviarlo a dalia@dalia.it con tutti i documenti richiesti (documento identità, codice fiscale, DID e curriculum vitae firmato) il prima possibile, dal momento che il corso prenderà il via tra pochi giorni, il 18 gennaio.

«La Fondazione ITS “Cantieri dell’arte” è sicura della richiesta dal mercato del lavoro di un profilo caratterizzato da una focalizzazione sull’innovazione dei processi amministrativi, che accompagna i sistemi produttivi del settore delle costruzioni in vista delle prossime sfide della Lombardia (Recovery Fund, Agenda 2030, Olimpiadi 2026) – spiega Dalia Gallico, responsabile del corso – Il progetto innovativo, della durata di 1000 ore, ha l’obiettivo di trasferire conoscenze e competenze sul funzionamento amministrativo di un’impresa edile, il flusso delle informazioni che legano le varie figure professionali orientando l’innovazione con l’uso di strumenti software specifici. L’obiettivo è formare una figura molto richiesta dalle aziende, un amministrativo che sia anche tecnico con competenze a 360°».

Il corso è rivolto a 25 giovani tra i 18 e i 29 anni che posseggano un diploma di istruzione secondaria di qualsiasi indirizzo e non sono richieste particolari specializzazioni. Al termine viene rilasciata una certificazione specializzazione tecnica superiore (a seguito del superamento della prova finale) e i crediti verranno riconosciuti dalle Università partner di progetto.

Per ulteriori informazioni: telefono 338 7214101 e-mail o via mail a dalia@dalia.it