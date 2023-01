I ricoverati dell’oncologia di Varese scrivono a L’eredità di Rai 1

Hanno scritto alla trasmissione L’eredità di Rai 1, per far sapere che all’ospedale di Varese «siamo seguiti e curati con tantissimo amore».



L’iniziativa è di un gruppo di pazienti ricoverati in oncologia, un gruppo di «quasi novantenni», ha detto il conduttore Flavio Insinna, avendo per le mani la lettera spedita da Varese.

Una lettera semplice, per fare i complimenti alla trasmissione ma soprattutto per ringraziare chi li cura all’ospedale di Varese.