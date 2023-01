Rinvenuto il corpo di un uomo senza vita nel Ceresio a Lugano

La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 14:45 alla Centrale comune d’allarme è giunta una richiesta d’intervento per la presenza di un corpo in acqua nel lago Ceresio davanti a Viale Castagnola in zona pontile Lanchetta. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Lugano, nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano che non hanno potuto che constatare il decesso dell’uomo. Si tratta di un 47enne cittadino svizzero, domiciliato nel Luganese.

Sono in corso accertamenti per stabilire le cause del decesso. Gli approfondimenti finora svolti tendono ad escludere l’intervento di terze persone. Al momento non saranno rilasciate ulteriori informazioni.

Molte persone trovano difficile e imbarazzante parlare di suicidio: può essere forte il senso di vergogna che può accompagnare questi pensieri. Ancora più forti possono essere queste emozioni se si pensa di confidarsi con parenti e amici. Potrebbe risultare più facile parlarne con chi non è coinvolto direttamente.

Se sentite di aver bisogno, potete chiamare il Numero Verde 800 334343, attivo h24. Il servizio è attivato da Regione Veneto (alla risposta c’è un breve messaggio registrato, subito dopo risponde l’operatore).

Un altro servizio è quello di Telefono Amico, attivo tutti i giorni dell’anno dalle 10 alle 24: il numero è 02 23272327