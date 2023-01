Riparte il campionato per la Amca Elevatori: doppio impegno casalingo in cerca delle prime gioie

Dopo la sosta natalizia, riparte il campionato di serie A di basket in carrozzina. Ci sarebbe qualcosa da eccepire circa le tempistiche stabilite dalla Fipic, che ha fermato il torneo due settimane prima di Natale per farlo ripartire il giorno dopo l’Epifania, nel bel mezzo di un “ponte”. In ogni caso, l’Amca Elevatori affronterà la prima di due partite casalinghe consecutive affrontando la Amicacci Giulianova al PalaInsubria di via Monte Generoso a Varese (si comincia alle ore 16.30 con ingresso gratuito); sabato prossimo sarà poi la volta del GSD Porto Torres (si comincerà un’ora prima dell’orario consueto, alle 15.30).

Ormai la situazione per la squadra varesina è, ahinoi, molto ben delineata e queste ultime tre partite della fase regolare del campionato dovranno servire per oliare al meglio i meccanismi e presentarsi ai playout nella migliore condizione fisica e mentale possibile.

E’ chiaro che una vittoria farebbe molto bene al morale della formazione guidata da Fabio Bottini e questi due impegni casalinghi possono offrire una chance ai biancorossi varesini. Battere Giulianova e la prossima settimana anche Porto Torres significherebbe ipotecare il penultimo posto nel girone e avere moltissime possibilità di salvezza in più appunto in chiave playout. Sognare e sperare non è vietato ma, al contrario, è doveroso.

L’Amicacci Giulianova rappresenta la grande delusione di questo campionato. Solo nello scorso mese di maggio la formazione guidata da Carlo Di Giusto aveva conteso praticamente sino all’ultimo secondo lo scudetto a Cantù in una tiratissima terza sfida di finale; ma quest’anno gli abruzzesi hanno incassato sconfitte imprevedibili che li hanno relegati in una posizione non consona a un roster che rimane di tutto rispetto, a dispetto dell’età che avanza ma che non frena due autentici monumenti del basket in carrozzina nazionale e non solo come Matteo Cavagnini (48 anni) e Fabio Raimondi (50).