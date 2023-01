Ruba due volte pochi giorni in casa dell’amico, in manette 47enne a Busto Arsizio

Entra in casa dell’amico due volte in pochi giorni per rubare ma al secondo tentativo lui si sveglia e lo sorprende mentre cerca di portargli via il televisore per la seconda volta, facendolo arrestare dagli agenti della Polizia di Stato di Busto Arsizio.

Il ladro, un 47enne con piccoli precedenti e un presente di disagio, è stato preso in consegna dai poliziotti che questa mattina (giovedì) l’hanno accompagnato in tribunale a Busto Arsizio dove è stato processato per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha stabilito l’obbligo di firma.

Come detto il ladro conosceva il proprietario di casa. Grazie a questa frequentazione aveva avuto modo di studiare il modo per entrare nella sua abitazione senza forzare gli ingressi. Pochi giorni prima del furto avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, infatti, il 47enne era già entrato di notte per rubare riuscendo a portarsi via un televisore. Il proprietario, che quella notte non si era accorto del furto, aveva riconosciuto l’amico ladro grazie alle immagini riprese dalla videocamera di sorveglianza ma alla denuncia non era seguito l’arresto in quanto non c’era la flagranza del reato.

Questa volta, però, la vittima si è accorta della presenza furtiva in casa e ha avvertito le forze dell’ordine che sono intervenute in breve tempo, trovando il ladro ancora in casa.