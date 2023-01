Ruba mascherato da clown ed evade dai domiciliari: arrestato a Brebbia

Era stato arrestato a novembre per aver tentato il furto in una villa in riva al Lago Maggiore mascherato da clown, un fatto grave che aveva causato anche il ferimento del complice che per fuggire ai carabinieri era saltato dal balcone, finendo per schiantarsi sugli scogli.

Oggi l’uomo è finito davanti al giudice monocratico di Varese per evasione: era ai domiciliari e nella serata di lunedì è stato visto dai carabinieri di Besozzo alla guida di un motocarro a Brebbia.

L’uomo, 35 anni, cittadino italiano e con precedenti (il patteggiamento a un anno e due mesi per il furto di Arolo) è stato condotto in carcere e poi in tribunale per la convalida dell’arresto, misura che è stata certificata dal giudice nella sua correttezza.

«Ero uscito di casa per comprare le sigarette» ha spiegato l’uomo al giudice. Nel verbale dei carabinieri di Besozzo figurano anche alcuni coltelli trovati in tasca dai militari che lo hanno fermato praticamente alle soglie del garage di casa.

L’imputato è stato rimesso agli arresti domiciliari.