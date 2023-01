Sabato 14 gennaio sciopero e presidio davanti alla Coop di Varese

Mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori della Coop di via Francesco Daverio a Varese. La Filcams Cgil ha indetto uno sciopero per sabato 14 gennaio nelle ultime due ore del turno con presidio dalle ore 9 e 30 alle 13 davanti al supermercato.

LE RAGIONI DELLO SCIOPERO

Secondo una nota stampa della Filcams Cgil, «dopo la disdetta da parte di Coop Lombardia del contratto integrativo a fine 2019 i lavoratori aspettano da tempo che gli venga riconosciuto il grande sforzo messo in campo in anni così difficili, segnati dalla pandemia. Chiediamo una migliore organizzazione del lavoro che permetta di conciliare tempi di vita e di lavoro, un riconoscimento economico per alleviare gli effetti dell’aumento del costo della vita e un maggiore coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni che li riguardano. È urgente che si riapra il tavolo della trattativa per costruire un percorso per la ricostituzione del contratto integrativo e arrivare finalmente a un accordo che migliori le condizioni di lavoro di tutti i dipendenti».

LA REPLICA DI COOP LOMBARDIA

Coop Lombardia ha replicato al comunicato sindacale della Filcams Cgil ribadendo quanto già espresso in passato: «Lo sciopero proclamato dalla Filcams è da ritenersi ingiustificato e il marginale consenso che ha ottenuto dai lavoratori, nei punti di vendita in cui si è tenuto, ne è la riprova. Sul piano normativo e organizzativo di competenza aziendale Coop Lombardia è impegnata da sempre a garantire le migliori condizioni sul mercato della Grande Distribuzione Organizzata, così come per i trattamenti dei piani welfare. Sul piano economico la trattativa è già stata definita e incardinata con il recente accordo sindacale tra Associazione nazionale delle cooperative e Filcams/Uiltucs/ Fisascat del 10/12/22. Per Coop Lombardia non può esistere un confronto che non sia fondato su principi imprescindibili quali coerenza, trasparenza e correttezza reciproca nei rapporti».