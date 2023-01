Sabina Guzzanti ha il covid, rinviato lo spettacolo “Le Verdi Colline dell’Africa” a Varese

Lo spettacolo “Le Verdi Colline dell’Africa” con Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi previsto il 13 gennaio al Teatro di Varese è rinviato a data da destinarsi.

Alcune date del tour nazionale, previste in questi giorni, tra cui quella di venerdì prossimo a Varese, sono state rinviate a causa del Covid contratto dall’attrice protagonista.

La nuova data di recupero sarà annunciata nei prossimi giorni. I biglietti restano validi per la nuova data.

Chi volesse richiedere il rimborso potrà farlo entro e non oltre il 25 gennaio 2023 con le seguenti modalità: per acquisti effettuati on-line su ticketone.it o nei punti vendita

Ticketone: va richiesto tramite il sito www.ticketone.it; per acquisti effettuati presso la biglietteria del Teatro di Varese: va richiesto presso la stessa biglietteria negli orari di apertura presentando i biglietti integri.