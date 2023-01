Sala piena a Luino alla presentazione della candidata alle regionali del Partito democratico Erika Papa

Sala piena martedì sera alla sede cittadina del Partito democratico di Luino per la presentazione, la prima in veste ufficiale, della candidatura della consigliera comunale luinese Erika Papa nelle file del Partito democratico per le prossime elezioni regionali di febbraio.

Presente il consigliere regionale Samuele Astuti e diversi amministratori locali. «Sarà un mese impegnativo ma la bellezza delle persone che sto incontrando in questi giorni mi fa capire che ne vale assolutamente la pena. Grazie a tutti i presenti per il sostegno e il lavoro che faremo insieme», ha commentato sui social la candidata della lista che sostiene Pierfrancesco Majorino.

Le donne candidate nella lista del Pd oltre alla luinese Erika Papa sono la vicesegretaria provinciale Alice Bernardoni, l’assessore ai servizi sociali del comune di Saronno Ilaria Pagani e la consigliera provinciale di Busto Arsizio Valentina Verga.

Gli altri candidati in casa Pd, oltre alla ripresentazione del consigliere uscente Astuti sono il segretario cittadino di Varese Luca Carignola, Ludovico Papalia già militante dei Giovani democratici) e Leonardo Balzarini, coordinatore provinciale di Articolo Uno.