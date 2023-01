Samarate piange Guido Parisotto, una vita con lo zaino in spalla, da Santiago alla via Francigena

Se si dovesse scegliere una sola istantanea per raccontare di Guido Parisotto e della sua vita, non sarebbe una decisione semplice.

Perché per parlare di lui si potrebbe mostrare una fotografia di una sua risata in compagnia, circondato da amici nella casa di Cascina Costa, oppure di un momento di tenerezza con la moglie Piera, o uno sguardo di intesa con la figlia Ilaria. Oppure l’immagine di lui ai fornelli, pronto a preparare qualche manicaretto per la sua famiglia, le due sorelle e per gli adorati nipoti. Oppure, ancora, di Guido Parisotto si potrebbe raccontare della sua passione per i pallegrinaggi, la sua costanza nel prepararsi ai cammini che ha scelto di percorrere, da Santiago di Compostela, alla recente Via Francigena, passando per la Via Magna siciliana.

Chilometri e Chilometri percorsi con impegno e dedizione, con l’obiettivo sempre ben presente e lo sguardo proiettato verso il passo successivo.

A tutte queste immagini stanno pensando i suoi cari ora, dopo l’inaspettata e grave scomparsa del 66enne, apprezzato e stimato in tutta Samarate.

Un lutto che getta nello sconforto non solo i suoi familiari, ma tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere un uomo con il cuore grande.

È proprio la generosità di Guido e della sua famiglia prende concretezza anche nel gesto di Ilaria e Piera di donare gli organi del loro amato padre e marito: tante persone potranno star bene grazie ad una persona che ha vissuto la sua intera esistenza donando un sorriso agli altri. E continuando a farlo anche ora.

