Sanità e trasporti le ricette per le regionali dell’azzurro Simone Longhini che riempie il Palace

Parte con un video che riassume le esperienze amministrative degli ultimi 15 anni la campagna elettorale di Simone Longhini candidato capolista in provincia di Varese alle regionali di febbraio con Forza Italia. La serata di domenica 22 gennaio è partita alle 19, apposta con mezz’ora di ritardo sulla tabella di marcia per consentire a cittadini e simpatizzanti arrivati al Palce di partecipare all’evento: erano presenti oltre 150 persone; posti a sedere esauriti, fra poster e palloncini azzurri.

Una cornice sfruttata per l’introduzione del candidato dal consigliere comunale di Cardano al Campo (e responsabile elettorale degli azzurri per la provincia di Varese) Giacomo Iametti, seguita dalle parole del commissario cittadino di Forza Italia Domenico Battaglia e dal coordinatore provinciale Giuseppe Taldone: «Centreremo di sicuro l’obiettivo». Longhini, applaudito, nel suo intervento ha toccato i temi del momento: la guerra e il caro energia che ha colpito famiglie e imprese. «Regione Lombardia è riuscita negli anni ad attirare molti investimenti e bisogna insistere su questa strada».

Sulla proposta politica i temi sono quelli rivolti alla qualità dei trasporti e alla sicurezza soprattutto legati alla città di Varese, e sul territorio provinciale da Nord l’attenzione è rivolta al lavoro frontaliero e al turismo, mentre il focus sul Sud passa dall’accessibilità a Malpensa e alla sanità: «Regione ha puntato sull’ospedale unico per Busto e Gallarate e fintanto che questa struttura non sarà realizzata è bene pensare ai servizi offerti dalle strutture attuali».

Sempre sul tema sanitario esiste la questione dei pronto soccorso ma anche le liste d’attesa «sulle quali bisogna lavorare per abbatterle»; poi il personale: «Eliminare il numero chiuso a medicina e puntare sugli incentivi economici per gli infermieri». Longhini ha poi insistito sul tema dei trasporti, in particolare quelli ferroviari proponendo oltre ad un potenziamento del materiale rotabile anche la sicurezza sui convogli e nelle stazioni. Ultima ma non ultima la questione del lavoro: «Formazione, e non reddito di cittadinanza, è la ricetta vincente per far entrare rapidamente i giovani nel mondo del lavoro», e sulle infrastrutture lo sguardo va sul completamento di Pedemontana, con un orizzonte che guarda alle Olimpiadi invernali Milano – Cortina 2026.